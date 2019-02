Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 aduce alegeri prezidențiale și europarlamentare. Pentru acestea, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, INS și Serviciului de Telecomunicatii Speciale aloca de la bugetul de stat o suma considerabila. Suma de 410.448.000 lei este prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor…

- Actualul comisar european pentru Dezvoltare Regionala si-a anuntat oficial intentia de a candida la alegerile din mai, pentru Parlamentul European, insa nu din partea PSD, ci a Pro Romania, partidul condus de catre Victor Ponta. Corina Cretu a ales sa faca acest anunt joi, la un eveniment desfasurat…

- Jurnalistul Radu Tudor a prezentat, pe surse, lista locurilor eligibile a PNL pentru alegerile europarlamentare. ”Din mai multe surse PNL, lista acestui partid pentru europarlamentare este urmatoarea : Crin...

- PSD ar caștiga alegerile pentru Parlamentul European cu 29, 16% (11 mandate), mult sub scorul obținut la ultimul scrutin de acest tip, urmat de PNL cu 21,58% (8 mandate) și ALDE cu 10,07% (4 mandate), potrivit unei simulari publicate de politico.eu și care se bazeaza pe o agregare a sondajelor de opinie…

- Ministrul Carmen Dan ar urma sa demisioneze din functie pentru un post de europarlamentar. Potrivit sursei citate, Carmen Dan este unul dintre numele vehiculate pentru candidatura la alegerile europarlamentare, iar in cazul in care ar castiga un mandat aceasta ar urma sa demisioneze din functia de…

- Cetatenii europeni au fost chestionati cu privire la aspecte cum ar fi inclinatia lor de a merge la vot in alegerile pentru Parlamentul European, preocuparile legate de frauda si manipulare electorala sau participarea la viata politica. Intrebati despre factorii care ii determina sa mearga…

- Claudiu Saftoiu ii reproșeaza lui Ludovic Orban comandarea unui sondaj de opinie pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la Bruxelles, in condițiile in care deja 47 de liberali s-au inscris, iar liderul PNL s-a antepronunțat in cazul primarilor Mircea Hava și Gheorghe…

- Liberalii vor face un sondaj la nivel national pentru a vedea cum sta PNL in randul electoratului, costurile demersului fiind de 7.000 euro per judet, banii fiind platiti 50% de filiala judeteana, 50% de secretariatul general al partidului, au declarat surse politice, duminica, pentru MEDIAFAX.