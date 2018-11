Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD-ul continua sa domine scena politica cu 37%, urmat la mare distanța de PNL cu 22%, pe locul al treilea ALDE cu 9% și USR cu 8%. Urmeaza un pluton de partide cu cifre relativ egale Pro Romania cu 6%, Mișcarea Romania Impreuna cu 5%, PMP 5%, UDMR 5%.…

- Documente atasate: Sondaj Sociopol Partidele fostilor premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș, Pro Romania si, respectiv, Miscarea Romania Impreuna ar atinge și ele pragul electoral. In plus, tabara pro-PSD are o majoritate de 53%, in timp ce tabara anti-PSD insumeaza 35%, potrivit sondajului.…

- Dacian Cioloș vrea alegeri anticipate, deși partidul sau nu a fost inregistrat! Danuț Pop, președintele PER, e de parere ca fostul premier pregatește un episod identic cu cel din 2016, cand i-a amagit pe liberali. Pop il numește dubios pe Cioloș și e de parere ca acesta așteapta un moment ca in urma…

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat joi, intr-o conferinta sustinuta la Cluj alaturi de fostul ministru Anca Dragu, ca actualul guvern actual trebuie sa demisioneze si sa fie gasita o alta solutie inainte de sfarsitul anului, inclusiv alegeri anticipate, scrie...

- Co-fondatorul Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate. „Daca PSD se gandeste la propriul interes, al partidului, Guvernul Dancila ar trebui sa plece in urmatoarele zile. (…) Sa il lase PSD pe…

- ​Co-fondatorul Mișcarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Cioloș, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate, astfel incat o majoritate politica sa fie relegimitata prin vot, informeaza Mediafax.

- Co-fondatorul Mișcarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Cioloș, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate, astfel incat o majoritate politica sa fie relegimitata prin vot, transmite Mediafax.Dacian Cioloș a declarat, joi, la Cluj-Napoca,…