Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu a cerut USR-ului sa denunțe protocolul cu PLUS, ca urmare a declarațiilor facute de Dacian Cioloș.„Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Pruna, Ionut Mosteanu, Catalin Drula, Cosette Chichirau: prin voi Romania a fost injectata…

- Trei fete, absolvente ale liceelor din Targu-Jiu și Motru, au obtinut media 10 la Bacalaureat. Prima pe lista este o eleva a Colegiului Național Spiru Haret, care a facut naveta sa mearga la liceu. Cristina Calescu este din Ciuperceni și vrea sa ramana sa studieze in Romania și sa devina invațatoare.…

- Compania de ridesharing Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, a introdus optiunea de plata in numerar, in urma solicitarilor primite de la pasageri. Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot…

- Reprezentanții USR au transmis ca președintele Senatului și liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu arunca o fumigena în spațiul public, atunci când acuza USR ca nu a participat la ședința Biroului permanent de vineri pentru urgentarea procedurii proiectului votului în Diaspora, relateaza…

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, miercuri, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).

- Cu ocazia zilelor Sectorului 4 al Capitalei, autoritațile au pregatit in zilele de 28, 29 și 30 iunie un targ cu bunatați tradiționale, ateliere și jocuri pentru copii, dar și concerte ”de zile mari”. Care sunt platite cu bunavoința, in condițiile in care primaria edilului Daniel Baluța a oferit sume…

- Desi sezonul turistic estival este la inceput, companiile aeriene care opereaza zboruri charter spre destinatii precum Egipt si Turcia au inceput deja sa inregistreze anulari si intarzieri masive. Doar in ultimele doua saptamani au fost inregistrate 4 zboruri cu probleme (fie anulari, fie…

- Comisia are drept scop elaborarea unei propuneri legislative privind desfasurarea procesului electoral in afara tarii si va functiona pe o perioada de 6 luni. Conform proiectului de hotarare, comisia poate invita la lucrari specialisti si reprezentanti ai autoritatilor publice si ai organizatiilor…