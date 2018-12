"Suntem nemultumiti de ceea ce a iesit din comisie, avand un suport atat de important, si anume decizia CCR, este inadmisibil sa generam alte dispozitii neconstitutionale si ele. Vom ataca la CCR aceste dispozitii pentru ca am identificat cel putin 5 articole care incalca, din punctul nostru de vedere, decizia CCR. Este foarte grav, inadmisibil ca nimeni nu-si asuma raspunderea din acesti corifei ai justitiei din partea puterii actuale, nici domnul Iordache, nici domnul Tudorel Toader. Nimeni nu-si da demisia si spun ca totul este in acord cu CCR. Sunt numai articole in favoarea infractorilor,…