- USR sesizeaza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala Ordonanta de urgenta a Guvernului privind legile Justitiei, a anuntat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna. ‘In momentul de fata, avem o ordonanta, prin care Liviu Dragnea, in mod explicit, tocmai si-a concediat procurorul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca parlamentarii formațiunii vor depune, in cursul zilei, la Avocatul Poporului, o cerere pentru sesizarea Curții Constituționale cu privire la Ordonanța de urgența pe legile justiției. PNL a anunțat un demers similar, precizeaza Mediafax.„Avem…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ar fi plecat in concediu de odihna, in plin scandal legat de Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției, informeaza Realitatea TV.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea, calcule cu miza mare: se coace o mutare de amploare in Guvern și in PSD Avocatul…

- Ieri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 874 Ordonanta de urgenta numarul 92 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern. Actul normativ stabileste ca, pentru a fi promovati la PICCJ, "procurorii…

- Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial marti, la peste 24 de ore dupa ce a fost adoptata in Guvern. Procurorii din toate parchetele raman in functii numai daca indeplinesc conditiile din noile prevederi legale. OUG a intrat in vigoare la momentul publicarii…

- Data fiind promulgarea și imediata publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a acestei legi, precum și iminenta sa intrare in vigoare, la trei zile de la publicare, și deoarece unele dintre masurile legislative cuprinse sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Veneția sau GRECO și pun in pericol…

- USR a trimis o scrisoare Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, în care îi solicita acestuia sa sesizeze CCR în legatura cu Ordonanța de Urgența emisa, marți, de Cabinetul Dancila prin care s-a stabilit organizarea pe 6 și 7 octombrie a

- Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat Avocatului Poporului Victor Ciorbea sesizarea la CCR a modificarilor aduse legii organizarii judiciare. FJR a solicitat și implicarea CSM și a președintelui Iohannis. Magistrații spun ca s-ar impune o Ordonanța de Urgența pentru a opri intrarea in vigoare…