- „USR considera ca propunerea lui Teodor Melescanu ca presedinte al Senatului este inacceptabila. Reprezinta un afront adus zecilor de mii de romani din Diaspora care, pe 26 mai 2019, au stat ore intregi la coada ca sa voteze”, se arata intr-un comunicat al USR.”Teodor Melescanu in fruntea…

- Senatorii au adoptat proiectul de hotarare care prevede vacantarea funcției de președinte al Senatului, dupa ce Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat demisia in plen. Proiectul pentru vacantarea poziției de președinte al Senatului a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru", nicio abținere, niciun…

- „Nu cunosc aceasta decizie (de propunere a lui Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului -n.r.), acum la ora patru incepe plenul. Nici nu știu ca domnul Meleșcanu este propunerea PSD. Da, dar eu am fost la o intalnire cu niște colegi și nu folosesc telefonul. (...) Inseamna ca e o decizie foarte buna,…

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democrați, transmite Mediafax.Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire…

- Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, este dorit de Viorica Dancila in functia de presedinte al Senatului, in locul lui Calin Popescu Tariceanu, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor politice, Viorica Dancila a avut in weekend negocieri cu…

- "Ceea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa,…

- "Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent cu poziția lui și nu vreau sa-i fac reproșuri. Nu-i impartașesc punctul de vedere. In ceea ce privește poziția PSD-ului, vreau sa va rog sa-i chestionați pe reprezentanții partidului.…