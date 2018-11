In mesajul lor, cei de la USR susțin ca au votat proiectul pentru ca ar fi fost vorba de transpunerea unei directive europene și ca, la Senat, se vor opune acestui amendament. De precizat ca proiectul in cauza este unul de aprobare a OUG 39/2017 care are ca obiect transpunerea directivei și care este in vigoare. "Dintr-o neatenție, deputații USR au votat, miercuri, un proiect privind Consiliul Concurenței, care prin amendamentele formulate in mod deliberat ambiguu ca sa treaca neobservate, prevedea și pensii speciale pentru angajații acestei instituții. USR s-a opus acestor amendamente in comisii,…