- Prima reactie din partea opozitiei vine de la USR, care denunta faptul ca Liviu Dragnea scapa de condamnarea in dosarul "referendumul". "Istoria se repeta! Ministrul Tudorel Toader tocmai a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunța duminica faptul ca ministerul a pregatit o ordonanța de urgența pentru repunerea in termen a celor condamnați de complete nelegal constituite. Prima reactie din partea opozitiei vine de la USR, care denunta faptul ca Liviu Dragnea scapa de condamnarea in…

- Jurnalista Sorina Matei susține, intr-o postare pe Facebook, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, face tot ce ii sta in putința pentru a pune sub semnul indoielii condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Referendumul."Constituționalistul lui pește nu știe cum sa-l scape pe Livache…

- Mai exact, Neacsu sustine ca nu doar cei care se afla in termenul de 30 de zile de la comunicarea hotararii de condamnare sa poata depune contestatia in anulare, ci toti cei care au fost condamnati din 2014 incoace. In aceasta situatie se afla si Liviu Dragnea, care a fost condamnat definitiv de un…

- Fostul ministru al Educatiei din Guvernul Ponta, Remus Pricopie, in prezent rector SNSPA, afirma intr-o postare pe Facebook ca „ramane optimist” dupa ce Parlamentul European a adoptat rezoluția privind statul de drept din Romania, iar Comisia Europeana a prezentat raportul MCV. Pricopie nu ezita…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca pana nu citește motivarea deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori, nu poate raspunde intrebarilor legate de o intenție a acestuia de a cere revizuirea sentinței in dosarul „Referendumul”.Intrebat, joi, la Parlament,…

- Florin Calinescu a taxat aparitia lui Liviu Dragnea alaturi de cele doua valize cu "gogosi Rise Project". Într-o postare pe Facebook, Calinescu atrage atentia asupra unui lucru care nu a fost "consemnat".