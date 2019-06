Stiri pe aceeasi tema

- USR a transmis, sambata, ca numirea lui Catalin Tibuleac guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” s-a facut pe criterii exclusiv politice, iar PSD si Viorica Dancila dovedesc, inca o data, ca nu au inteles mesajul transmis de romani. ”Delta Dunarii ajunge pe mana baronilor…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a decis sa-l numeasca in funcția de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” pe Catalin Tibuleac, fostul șef al SRI Tulcea. Catalin Tibuleac a ajuns la șefia SRI Tulcea in 2013, iar in 2017 a ieșit la pensie. De atunci, a condus ca președinte…

