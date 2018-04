Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

- Opoziția acuza alianța de guvernare PSD-ALDE ca vrea sa blocheze dosarele Revoluției și Mineriadei. Dupa numirea lui Gelu Voican Voiculescu la șefia Institutului Revoluției, marți s-ar pregati o noua lovitura: desemnarea unui apropiat al lui Ion Iliescu la șefia Consiliului

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Fostul premier Petre Roman a declarat luni, in urma cererii de urmarire penala inaintate pe numele sau, al lui Ion Iliescu si al lui Gelu Voican Voiculescu de catre procurorul general Augustin Lazar, in dosarul Revolutiei, ca se simte revoltat si uluit. Acesta a adaugat ca „era sa isi piarda viata la…

- Fostul premier, Petre Roman, s-a aratat revoltat de decizia lui Augustin Lazar, care a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. „Nu am fost inștiințat in niciun fel și aceasta cerere…

- Gelu Voican Voiculescu, cercetat penal in Dosarul Mineriadei, a fost ales vineri director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, insitutie subordonata Senatului. Surse din institutie au declarat pentru Adevarul ca fostul director, Claudiu Iordache, a fost schimbat dupa o acsiune in forta…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judeca dosarul Mineriadei din iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu. Miron Cozma este inculpat…

- Al doilea termen în dosarul mineriadei din iunie 1990, în care Ion Iliescu și Petre Roman și Virgil Magureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanitații, va avea loc în sala de festivitati a Tribunalului Bucuresti, dupa scandalul și

- Judecatorul de camera preliminara care analizeaza actele de urmarire penala din dosarul „Mineriadei”, in care a fost trimis in judecata Ion Iliescu, reia, joi, dezbaterile in dosar, in sala de festivitați a Tribunalului București. Instanța suprema a amanat, in 20 februarie, pentru 29 martie , judecarea…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, noua componenta a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). PSD l-a propus la conducerea institutiei pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Comisiile juridice reunite ale celor doua Camere trebuiau…

- Plenul Parlamentului a validat miercuri noua componența a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, din care face parte și Cazimir Ionescu, propus de PSD, care este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitații in Dosarul "Mineriadei". Din acest motiv, parlamentarii…

- Aflat la al patrulea mandat de primar al comunei Salva, Gheorghe Onul, a primit, in iulie anul trecut, din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) un verdict de colaborator al Securitații. Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, in iulie 2017, iar edilul…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, noua componenta a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). PSD l-a propus la conducerea institutiei pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei, transmite News.ro . Comisiile juridice reunite ale celor…

- Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) urmeaza sa fie validat miercuri de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, dupa ce cu o zi inainte candidatii au primit aviz favorabil din partea Comisiilor juridice. 12 minute a tinut sedinta Comisiei juridice.

- Deputatul USR Stelian Ion a insistat totusi sa fie o "minima audiere" si a adresat o intrebare privind implicarea lui Cazimir Ionescu (foto), propus de PSD, in dosarul Mineriadei, si daca acest lucru ar afecta imaginea CNSAS. In apararea lui Ionescu a sarit deputatul PSD, Florin Iordache. Noul Colegiu…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele. Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Asa cum STIRIPESURSE.RO informa luni, Biroul Permanent National al PSD se intalneste in a doua sedinta de anul acesta. Sedinta are loc miercuri, 21 februarie, de la ora 16.00, la sala grupului parlamentar PSD.Biroul Permanent Național este constituit din președintele PSD, președintele executiv…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Uniunea Salvati Romania anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca organizeaza un nou concurs deschis de CV-uri pentru a nominaliza "cele mai competente persoane" la conducerea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Societatii Romane de Televiziune si Consiliulului Legislativ.

- Ministrul Justitiei a declarat, miercuri seara, ca nu e multumit de dezbaterea din PE privind legile justitiei, precizand ca "s-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista". Intrebat de ce nu a fost lasat sa ia cuvantul, Tudorel Toader a spus ca "nu s-a dorit aflarea adevarului".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri seara, la Strasbourg, ca in s-au spus "neadevaruri" in cadrul dezbaterii pe legile justitiei din Parlamentul European, acuzand si faptul ca "nu s-a dorit aflarea adevarului" prin faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca la dezbatere.

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu urmeaza sa implineasca in primavara 88 de ani, dar nu scapa de probleme! Si nu, nu este vorba de cele de sanatate, ci de problemele judiciare. Anchetatorii l-au bagat in corzi, pana acum, cu dosarele Revolutiei si Mineriadei, dar un simplu cetatean al tarii…