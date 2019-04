USR: PSD-ALDE creează paradisuri fiscale pentru clientela de partid Reprezentanții USR au condamna ferm decizia coaliției PSD-ALDE, susținuta de UDMR și minoritațile naționale, de a crea în România zone cu regim derogatoriu de la regimul fiscal, adica mini paradisuri fiscale, în care afaceriștii apropiați puterii sa se îmbogațeasca fara a plati taxe și impozite, potrivit Mediafax. Parlamentarii Uniunii Salvați România s-au opus proiectului inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae înca de la depunerea acestuia, așa cum au facut-o și în ședința de marți a plenului Camerei Deputaților. &"Este proiectul prin care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

