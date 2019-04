USR, propunere reformare CCR. Motivele invocate și recomandările ''Conștienți de faptul ca prevederile constituționale care reglementeaza organizarea și funcționarea Curții Constituționale s-au dovedit falimentare și au permis transformarea CCR intr-un instrument obedient in mana politicienilor, ințelegand importanța acestei instituții fundamentale pentru buna funcționare a democrației, propunem o reforma a Curții Constituționale echilibrata, in care niciuna dintre puteri sa nu le poata domina pe celelalte, iar latura tehnico-juridica a Curții Constituționale sa nu fie subminata de latura sa politica. In prezent, Curtea Constituționala se compune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari USR propun schimbarea prevederilor privind Curtea Constituționala, astfel încât aceasta sa nu mai fie influențata de politic. Una dintre cele mai importante propuneri vizeaza eliminarea din Constituție a atribuțiilor privind soluționarea conflictelor juridice între…

- Fara penali in functii publice, o initiativa a USR Presedintele USR, Dan Barna, la sediul Institutiei Avocatului Poporului. Foto: Agerpres. Demersul cetațenesc "Fara penali în funcții publice" inițiat de Uniunea Salvați România a fost declarat constituțional și poate urma…

- CCR discuta azi despre initaitiva USR „Fara penali in functii publice”. Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, marti, o decizie asupra initiativei legislative cetatenesti de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii…

- Va prezentam in continuare textul scrisorii: „Bucuresti, 4 aprilie 2019 Domnului Calin POPESCU-TARICEANU, Presedintele Senatului Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA, Presedintele Camerei Deputatilor Stimate Domnule Presedinte al Senatului, Stimate Domnule Presedinte…

- Ieri, judecatorii CCR au decis ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare. Ei au admis partial solicitarea de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax. Pe 17 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat, Curtea Constitutionala a Romaniei…

- Cel mai recent, ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a trimis o scrisoare tuturor miniștrilor de Justiție din țarile Uniunii Europene, in care vorbește despre decizia Curții Constituționale care a dus la semnarea de catre președintele Klaus Iohannis a revocarii șefei DNA, precum și despre decizia…

- Anunțul Liei Olguța Vasilescu de retragere a candidaturii pentru posturile de ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Dancila, survenit dupa aproape trei luni de presiuni facute asupra președintelui Klaus Iohannis, are de fapt in spate un raspuns informal din partea Curții Constituționale…

- ​USR acuza o noua încercare a PSD de blocare a inițiativei Fara Penali, prin sesizarea Parchetului General pentru a evalua autenticitatea celor un milion de semnaturi de susținere. "Condamnatul penal Catalin Radulescu, noul chestor al PSD din Camera Deputaților, și autorul OUG 13…