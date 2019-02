USR propune un proiect de lege pentru votul electronic la distanta in Romania. Cum s-ar desfasura si care ar fi provocarile?

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de vot electronic trebuie folosit intai la alegeri obisnuite, din viata de zi cu zi, pentru ca lumea sa capete incredere in el, apoi lucrurile vor evolua logic spre alegeri mai mari, a declarat joi Gabriel Sauca, directorul pentru coordonarea sistemului electoral national din cadrul Autoritatii…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care prevede suplimentarea cu 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. "Numarul maxim de posturi prevazut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un proiect de buget cel mai tarziu in decembrie 2018, mentionand ca acest lucru inseamna haos pentru ca administratiile publice, iar firmele nu isi pot face niciun plan.

- Qatarul a indemnat sambata la crearea unei noi aliante regionale, in locul Consiliului Cooperarii la Golful Persic (CCG), care a esuat sa solutioneze criza ce opune de un an Doha si vecinii sai, relateaza AFP, potrivit news.ro.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții! Liderii Opoziției…

- Pe 22 noiembrie a.c. in Uniunea Salvați Romania – USR a inceput votul electronic pentru lista candidaților la europarlamentare, dupa Post-ul Alegeri interne in USR pentru lista candidaților la europarlamentare prin vot electronic secret apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un parlamentar vrea ca jandarmii sa asigure paza la metrou. Fara a avea la dispoziție un studiu care sa indice vulnerabilitați in sistemul de securitate din subteran, inițiativa legislativa iși propune prevenirea incidentelor grave in subteran.

- PMP considera ca este nevoie de vot electronic pentru toate tipurile de alegeri si a propus un asemenea proiect de lege. A avut loc, miercuri, la Parlament o dezbatere privitoare la necesitatea introducerii votului electronic la alegerile din Romania. A fost o discutie consistenta si extrem de utila…