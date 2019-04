Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari USR au propus luni reformarea Curții Constituționale, astfel incat ”niciuna dintre puteri sa nu le poata domina pe celelalte, iar latura tehnico-juridica a Curții Constituționale sa nu fie subminata de latura sa politica”.”Juriștii Uniunii Salvați Romania, senatorul…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, apreciaza faptul ca numarul turiștilor care au vizitat județul Suceava a crescut constant in ultimii 2-3 ani, lucru evidențiat de statisticile de specialitate, subliniind ca aceasta creștere se datoreaza in mare parte și unui management bun al Guvernului…

- Instanța suprema ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu trei intrebari privind posibilitatea ca o instanța sa nu aplice o decizie a Curții Constituționale daca este vorba despre cauze privind fonduri ale comunitații europene. Problema a fost ridicata din oficiu de completul de 5…

- Consiliul FIFA, reunit, vineri, la Miami, a recomandat cresterea numarului de echipe participante la turneu final al Cupei Mondiale de la 32 la 48, incepand cu editia din 2022, din Qatar, a anuntat presedintele forului mondial, Gianni Infantino, informeaza lesoir.be.Acest format, care implica…

- In plus, o crestere puternica a salariilor si o scadere a numarului de angajati calificati afecteaza competitivitatea tarii la nivel international, potrivit CE. "In plus, increderea investitorilor este erodata de instabilitatea legislativa persistenta, procesul impredictibil de luare a deciziilor,…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat ca singura declarație pe care o are legat de completurile de cinci judecatori este cuprinsa in decizia CCR. El a raspuns astfel intrebat despre declarațiile Cristinei Tarcea, care spunea ca a discutat cu Valer Dorneanu in legatura cu decizia…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a precizat miercuri ca a avut o discutie cu seful Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, despre decizia cu privire la completurile de cinci judecatori, dupa ce s-a constatat conflictul juridic de natura constitutionala, dar si cu Avocatul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu modul nelegal de constituire a completurilor de trei judecatori, sustinand ca "lucrurile sunt identice" cu situatia de la completurile de cinci judecatori. Prezent…