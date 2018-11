USR propune o lege Magnitki pentru Romania: Strainii implicati in coruptie sau spalare de bani sa aiba accesul interzis in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- ”Luminița Odobescu are sarcina dura de a reprezenta o țara pe care mulți o asociaza inca cu corupția la nivel inalt. Ambasadoarea Romaniei la UE contribuie decisiv la eforturile țarii sale de a avea o președinție rotativa reușita in contextul in care Brexit, Trump, Rusia și mișcarile naționaliste din…

- Rusia a anuntat sambata ca la 9 noiembrie va gazdui o reuniune internationala la nivel inalt privind situatia din Afganistan, la care urmeaza sa participe inclusiv reprezentanti ai guvernului afgan si ai talibanilor, informeaza AFP. Miscarea talibana si-a dat acordul pentru a trimite o delegatie la…

- Ministerul rus de Externe a anuntat o colaborare intre Universitatea din Craiova si Moscova. Stirea e falsa, dar n-a aparut intamplator. Rusii se pregatesc sa aniverseze 140 de ani de relatii diplomatice cu Romania. Cum legaturile politice sunt inghetate, Romania fiind orientata spre Vest, oficialii…

- Ministerul de Externe al Rusiei intentioneaza sa creeze o comisie de experti ruso-româna pentru diplomatie publica si dialog stiintific si cultural, anunța purtatoarea de cuvânt a MAE de la Moscova, Maria Zaharova.

- România și Polonia sunt nominalizate de Ministerul de Externe de la Moscova în scandalul încalcarii tratatelor nucleare internaționale, declanșat de Rusia la adresa Statelor Unite.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al…