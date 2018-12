USR, proiect pentru noi reguli de finanțare a partidelor USR iși dorește o lege care sa reglementeze un sistem de finanțare "bazat pe donații mici de la cat mai mulți cetațeni, in care transparența este baza, banii publici incurajeaza pluralismul politic, partidele sunt responsabilizate, procesul este simplificat, iar potențialul de abuz este redus", se arata in comunicat. Printre propuneri se numara reducerea plafoanelor de contribuții, protejarea micului donator printr-un plafon de confidențialitate de maxim un salariu minim, obligativitatea publicarii online a tuturor donațiilor peste acest plafon, egalizarea raportului de distribuție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

