- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii in dosarul “Revolutiei din decembrie 1989”, relateaza Agerpres. De asemenea, au fost trimisi in judecata Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, si gen. (rtr.) Iosif…

- ”Anunțul facut de Augustin Lazar este inacceptabil! Munca procurorilor militari poate fi bine facuta, dar ca Augustin Lazar, aflat in situația de a fi indeplinit cele mai negre ordine ale regimului trecut.... a venit și a facut acest anunț.... asta este inacceptabil. (...) In momentul Revoluției,…

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…