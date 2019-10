USR, precizări după alegerile din organizaţia Sector 2 "DREPT LA REPLICA Referitor la veridicitatea informatiilor aparute in articolul "Razboiul din interiorul USR continua și la Sectorul 2", publicat pe 8.10.2019, consideram ca ele nu sunt nicicum in spiritul realitații și adevarului. Prin urmare, va rugam sa faceti rectificarile necesare, astfel incat cititorii dvs sa fie corect informați. USR este primul partid din Romania in care membrii iși voteaza democratic opțiunile pentru reprezentanții in funcții publice. Atat pentru functia de primar, cat si pentru cele de consilieri, USR sector 2 a organizat alegeri democratice pe data… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

