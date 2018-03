Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Moțiunea simpla impotriva lui Iurie Leanca, inițiata de PSRM și PCRM a cazut. Inițiativa acestora nu a intrunit numarul de voturi, doar 25 de deputați au votat pentru demisia lui Iurie Leanca.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul culturii, George Ivașcu, ce activitați vor fi organizate in Bucovina in cadrul Centenarului Marii Uniri. Intr-o intrebare adresata ministrului George Ivașcu, Dumitru Mihalescu ii amintește acestuia ca printr-o decizie a Guvernului…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia juridica a PNL sa demonteze insailarea de extrase din presa care a stat la baza propunerii de revocare formulate de ministrul Justitiei. De…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Uniunea Salvati Romania a anuntat vineri ca initiaza o…

- Moțiunea simpla depusa de deputații socialiști impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, va fi examinata vineri in Parlament. Decizia a fost luata astazi la ședința Biroului Permanent.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, si Silvia Radu, primarul interimar al municipiului Chisinau, au avut miercuri o intalnire cu ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune. Printre acestea, includerea…

- Este important de știut ca faptele de violența domestica pot fi: omorul, tentativa de omor, loviri și alte violențe, vatamare corporala, lipsire de libertate, amenințare, harțuire ș.a. Numai anul trecut s-au inregistrat 84 de omoruri. M.A.I. impreuna cu celelalte instituții a facut demersurile pentru…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Razvan Mareș ramane viceprimarul Devei, dupa ce nu au fost suficiente voturi in ședința de consiliu local. De la ședința ordinara de astazi lipsesc toți consilierii PSD și viceprimarul Ovidiu Moș. De pe ordinea de zi s-a retras punctului 4, cel in care s-ar fi votat noul viceprimar. Propunerea…

- Grupul consilierilor social democrați din Consiliul Local Campia Turzii au inițiat un proiect de hotarare ,,Campia Turzii 100 de ani” - ,,promovarea simbolurilor nationale in administratia locala, in anul 2018, anul centenarului ,,Marii Uniri”. Read More...

- Senatorul PSD Miron Smarandache a prezentat ministrului Transporturilor, Felix Stroe, solicitarile Asociatiei Scolilor de Soferi si a Instructorilor Independenti Bacau, in cadrul unei interpelari parlamentare. „Va supun atentiei memoriul Asociatiei Scolilor de Soferi si a Instructorilor Independenti,…