- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pana marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de consilii județene in doua tururi, potrivit hotnews. „Premierul desemnat, președintele Iohannis considera…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pâna marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de de consilii județene în doua tururi. „Premierul desemnat, președintele…

- "Sunt lucruri pe care ne vom intelege, unde sunt divergente majore intre partide cu siguranta va trebui sa gasim acel drum comun in care se vor intalni punctele de vedere. Avem un proiect de lege in Parlament in dezbatere la Camera Deputatilor. Exista un proiect inaintat de PMP tot legat de alegeri…

- Tomac spune ca la nivel parlamentar a fost creata o comisie care sa se ocupe de votul din diaspora, iar aceasta comisie ar trebui sa se preocupe si de alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Cerem ca alegerea primarilor in doua tururi sa nu mai fie amanata. Exista o initiativa. Urmarim…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- Votul din Parlament de saptamana viitoare pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test real de pozitionare a partidelor parlamentare fata de PSD, considera PMP, care apreciaza ca astfel se va vedea daca exista o majoritate anti-PSD si daca Guvernul Dancila ar…