- USR si PLUS poarta negocieri pentru desemnarea candidatului la prezidentiale sau pentru functia de premier, presedintii celor doua partide sunt in discutii, dar o decizie in acest sens va fi luata in zilele urmatoare, a afirmat sambata presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. "Este…

- Alianța USR-PLUS va propune un tandem președinte-premier, candidații urmand a fi anunțați zilele urmatoare, a declarat președintele USR, Dan Barna, dupa o noua runda de negocieri intre cele doua partide.

- Noul președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), și-a propus ca reprezentanții partidelor din conducerea forului parlamentar sa gaseasca „un mod mult mai eficient de a conlucra”, o schimbare de macaz fața de epoca Dragnea. Insa consensul propus de social-democrat s-a risipit inca de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va lua o decizie in zilele urmatoare legata de propunerile transmise de premierul Viorica Dancila de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Intrebat inaintea consultarilor…

- Klaus Iohannis este lovit in plin de USR. Dan Barna, președintele partidului a declarat, marți seara, la Antena 3, ca Alianța 2020 USR PLUS va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale din acest...

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, politistii au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 391 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor rutiere.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca ar putea candida la alegerile prezidențiale, asta daca nu va fi condamnat pana atunci.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES ”Daca o sa am posibilitatea…