USR-PLUS solicită AEP să ia măsuri pentru accesul la vot al persoanelor cu dizabilităţi In acest sens, Alianta 2020 USR - PLUS a trimis o solicitare catre presedintele AEP prin care cere sa se asigure ca toate sectiile de votare stabilite pentru europarlamentare sunt prevazute, conform Legii 448/2005 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu rampe de acces sigure, permanente sau temporare; cabine de vot special amenajate pentru persoane in scaun rulant (dimensiuni adaptate, masa sau suportul la nivelul adecvat de inaltime); luminare adecvata pentru persoane cu deficiente de vedere; asigurarea accesului unei persoane de suport in incinta cabinei de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta 2020 USR - PLUS solicita Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sa ia masuri urgente pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la procesul electoral din 26 mai, a anuntat, vineri, un comunicat al formatiunii. In acest sens, Alianta 2020 USR - PLUS a trimis o solicitare catre presedintele…

- Valeriu Nicolae, candidat pe lista Alianței 2020 USR-PLUS, a demisionat marți din formațiunea condusa de Dacian Cioloș. El precizeaza ca a simțit ca risca sa piarda niște prieteni tare dragi și ca devine din ce in ce mai incrancenat.”Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant.…

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca Alianta 2020 va participa la alegerile europarlamentare, in urma deciziei Inaltei Curti. "Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare! (...) Lupta continua cu si mai mult avant", afirma Ciolos"Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge…

- „Colegei noastre Andreea i-a fost furata mapa cu semnaturi pentru Alianța 2020 USR PLUS in plina strada. Totul s-a intamplat chiar in Piața Victoriei, in apropierea sediului Guvernului. (...) In timp ce Andreea statea de vorba cu trecatorii, un tanar ce parea ca vrea sa semneze s-a apropiat,…

- Alianta 2020, formata din Uniunea Salvati Romania si PLUS, a inceput luni, in Piata Universitatii din Capitala, o campanie de strangere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare, prin care doreste sa obtina 300.000 de semnaturi de la cetateni pentru sustinerea candidatilor Aliantei. …

- Maria Madalina Turza, presedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD), si-a lansat, luni, candidatura ca independent la Parlamentul European (PE), precizand ca va milita pentru un pachet legislativ destinat incluziunii persoanelor cu dizabilitati, pentru drepturile…