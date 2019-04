Stiri pe aceeasi tema

- Alianta 2020 USR PLUS anunta, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca va depune plangere la Politie pentru folosirea ilegala a identitatii formatiunii de catre persoane care raspandesc pliante cu un mesaj referitor la obligativitatea avortului. Intr-o postare in care reclama…

- "ALERTA DE MANIPULARE! Atacurile adversarilor politici ai Aliantei 2020 USR PLUS au depasit orice limita. Ne-au facut securisti, au incercat sa ne opreasca sa ne inscriem in cursa electorala, au inventat tema falsa a atacului la proprietate, ne-au distrus, ca niste talhari, noaptea, corturile de campanie…

- Alianta 2020 USR PLUS reclama o "operatiune coordonata de vandalizare", mai multe corturi si prisme din Bucuresti fiind distruse in noaptea de duminica spre luni, a anuntat un comunicat al aliantei. "Cu cat Alianta 2020 USR PLUS creste, cu cat mesajul nostru ajunge mai departe si la mai multi cetateni,…

- Dupa trei incercari esuate ale coafezei sale de a-i obtine nuanta de par potrivita, o femeie din orasul Luebeck, nordul Germaniei, a sunat la politie pentru a-si exprima indignarea, au anuntat vineri fortele de ordine, relateaza dpa. Politia i-a reamintit prompt clientei nemultumite ca numarul apelat…

- Tanarul retinut de politistii din Capitala intrucat practica fara drept profesia de medic, intr-un cabinet din Sectorul 3, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Barbatul, in varsta de 26 de ani, fusese retinut de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, prin Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul Sectoarelor 1-6 Poliție au desfașurat acțiuni de control la societați comercialedin bulevardele Unirii, Decebal și Burebista. Au fost aplicate 28 sancțiuni…