Știrea este extrem de importanta in contextul in care Dan Barna, liderul USR, a acordat un interviu DC News in cadrul caruia a vorbit, despre un proiect sustinut de catre partidul pe care il conduce, cel prin care se doreste revenirea la alegerea primarilor in doua tururi.

"In momentul de fata avem primari alesi cu 8-12% din numarul alegatorilor, reprezentativitatea lor fiind una ridicola. Pe de alta parte, alegerea primarilor in doua tururi iti asigura sansa ca cei care au in mod real o sustinere sa poata beneficia de ea. Actuala formula cu alegerea in primul tur este un spray fixativ…