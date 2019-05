USR PLUS, miting electoral la Timişoara "Dupa mitingul de la Cluj, mergem la Timisoara. Dupa 30 de ani, vrem sa pornim o altfel de revolutie de la Timisoara, o revolutie a decentei si a normalitatii, o revolutie care sa inlature odata pentru totdeauna hotia si prostia de la conducerea Romaniei.

Asteptam timisorenii sa se alature celor mai buni candidati pe care Romania i-a avut pana acum la alegerile europarlamentare. Avem incredere ca impreuna cu timisorenii vom schimba din nou parcursul acestei tari, cand politica romaneasca se afla intr-un moment de cotitura", precizeaza Dan Barna, presedinte USR si copresedinte al Aliantei.



