Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb contraataca dupa ce Comisia JURI din Parlamentul European i-a respins defintiv candidatura pentru postul de comisar european pe Transporuri. Plumb susține ca decizia este profund incorecta, iar in...

- Delegatia USR-PLUS in Parlamentul European cere sefului statului sa convoace de urgenta la consultari partidele cu mandate in Legislativul european pentru a propune un nou comisar, dupa respingerea candidaturii Rovanei Plumb. "Delegatia USR-PLUS in Parlamentul European a spus de la inceput ca Rovana…

- "Daca tine la prestigiul Romaniei, asa cum declara, premierul Dancila trebuie sa renunte de indata la «sustinerea neconditionata» a Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. Recomandarea comisiei juridice a Parlamentului European (din care nu face parte niciun roman) a fost de la inceput clara:…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa mearga la negocieri cu președintele Klaus Iohannis pentru o noua propunere de comisar european, asta dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa definitiv de comisia JURI, din Parlamentul European.Citește și: Rareș Bogdan:…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta ii propune premierului Viorica Dancila nominalizarea Corinei Cretu, a Ramonei Manescu sau a Luminitei Odobescu pentru functia de comisar european din partea Romaniei. Liderul USR, Dan Barna, il vrea, in schimb, pe Catalin Drula, seful sau de campanie, specialist…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Delegatia USR PLUS in Parlamentul European se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european, propunere oficializata azi prin comunicatul transmis de noua presedinta aleasa a Comisiei Europene. „Rovana Plumb nu respecta criteriile de integritate considerate esentiale de Alianta USR PLUS…

- Eudeputatul PNL Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, sustine ca Viorica Dancila s-a facut de ras in fata presedintelui ales al Comisiei Europene, dupa ce a propus pentru functia de comisar european doua persoane care nu pot fi acceptate la Bruxelles, Rovana Plumb…