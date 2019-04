USR-PLUS îi acuză pe liberali că au distribuit la Cluj "pliante otrăvite" USR-PLUS îi acuza pe liberali ca au distribuit, la Cluj, &"pliante otravite&" în numele Alianței. Pe pagina de Facebook a alianței a fost postat un filmulet în care sunt surprinse doua persoane care ar fi împarțit pliantele, iar ulterior USR a anunțat ca unul dintre ei este șeful TNL Cluj Napoca.



&"Am aflat cu surprindere ca doi dintre cei care distribuie pliante “otravite&" cu sigla Alianței 2020 USR PLUS și citate false sunt membri ai Partidului Național Liberal, unul dintre ei chiar președintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Național Liberal. Cei doi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

