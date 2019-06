Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a castigat alegerile pentru Parlamentul European cu un scor de 27%, la o diferenta de peste 4 procente fata de partidul de guvernamant.Asa cum am anuntat, obiectivul nostru a fost sa invingem PSD si sa scoatem cel mai bun scor posibil la alegerile pentru Parlamentul…

- Subvenții mai mari pentru fermieri. Fonduri europene mai ușor de atras de beneficiari. Mai multe burse de studiu „Erasmus+” pentru studenți. O Romanie puternica intr-un Uniune Europeana puternica. Sunt doar cateva dintre obiectivele noastre, ale Partidului Național Liberal (PNL), in viitorul Parlament…

- Cu puțin timp inainte de alegerile europarlamentare și referendumul promovat de președintele Klaus Iohannis, sediul organizației municipale PNL a gazduit o conferința de presa in care protagoniști au fost Mugur Cozmanciuc, președintele PNL și Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț. Dupa discuțiile…

- Marian Vanghelie a promis ca viitorii europarlamentari PSDI iși vor petrece mandatul și printre romanii plecați la munca in Uniunea Europeana. Sambata, dupa o ședința-fulger de campanie cu candidații Partidului Social Democrat Independent pentru Parlamentul European, liderul formațiunii a explicat…

- "Intrebat de un reporter cand va fi momentul in care Romania va adera la spațiul Schengen, premierul olandez Mark Rutte a raspuns: „Cand veți respecta toate regulile statului de drept și ale democrației. Nu va indreptați in direcția buna". Si, acum, va rog sa cititi Declaratia de la Sibiu.…

- La finalul intalnirii de sambata, 7 aprilie, de la Casa Culturii din Targu Neamt, europarlamentarul PNL, Siegfried Muresan ne-a acordat in exclusivitate un scurt interviu. Suntem egali in Europa -De ce credeti ca romanii ar trebui sa fie mandri ca sunt cetateni europeni? In primul rand pentru ca asta…

- La finalul intalnirii de sambata, 7 aprilie, de la Casa Culturii din Targu Neamt, europarlamentarul PNL, Sigfrid Muresan ne-a acordat in exclusivitate un scurt interviu. Suntem egali in Europa -De ce credeti ca romanii ar trebui sa fie mandri ca sunt cetateni europeni? In primul rand pentru ca asta…

- La 1 ianuarie 2007, Romania devine stat membru al Uniunii Europene, dupa ce, in urma cu 12 ani a depus cererea de aderare. Pana acum, Romania a participat la doua alegeri in Parlamentul European, iar anul acesta se pregateste pentru cea de-a treia.