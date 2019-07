Speram ca acest protocol sa fie doar o ratacire de etapa și nu o nostalgie și o recreere a unui USL local”, se arata in comunicatul semnat de Silviu Dehelean și Ioana Mihaila, liderii USR Plus Bihor. Vizat este, in primul rand, liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan.

Spicuim, in continuare, din poziția exprimata de USR Plus, fața de pactul politic incheiat de cele patru partide, pana in anul 2024, in condițiile in care anul viitor sunt alegeri locale, iar Alianța USR Plus are șanse mari sa intre in Consiliul Local Oradea și in Consiliul Județean:

„Graba și secretul negocierilor din weekend…