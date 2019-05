Rezultatele centralizate de Biroul Electoral Central din 96,83% din secțiile de votare din Timiș arata ca Alianța 2020 USR- PLUS este caștigatoare surpriza a alegerilor europarlamentare, reușind sa obțina 32,37% fața de 28,20% PNL și PSD -13,65%. Pe urmatoarele locuri se afla PMP – 6,43%, Pro Romania – 5,98%, ALDE – 3,22%, candidatul independent Peter […] Articolul USR-PLUS caștiga alegerile in Timiș și il umilește pe Robu in Timișoara. Diferența enorma cu care a fost zdrobit primarul in fief-ul sau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .