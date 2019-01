USR + PLUS = 4 europarlamentari? Presedintele USR, deputatul Dan Barna, sustine ca in situatia in care partidul sau se va alia cu PLUS, va castiga alegerile europarlamentare, in caz contrar, considera ca USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, dupa PSD. USR si PLUS vor anunta in 2 februarie daca vor candida pe o lista comuna la europarlamentare, a declarat Dan Barna duminica. "USR este intr-un proces de negociere cu partidul PLUS si probabil pana la finalul saptamanii viitoare, in urmatoarele zile, vom avea o decizie daca vom merge pe lista comuna la europarlamentare sau vom merge separat. Pot sa va asigur ca in situatia… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

