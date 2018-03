Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu va participa duminica la mitingul dedicat Centenarului Unirii Basarabiei cu România. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate a facut anuntul la 10TV, într-un interviu acordat pentru emisiunea Ora Unitatii Noastre, care va fi difuzata în aceasta…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu si liderul PNL, Ludovic Orban, sunt in lista policitienilor romani care si-au confirmat prezenta la Marea Adunare Centenara de la Chisinau de duminica, 25 martie.

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Pregatirile pentru „Marea Adunare Centenara" de duminica sunt in toi. Mai mulți lideri ai paridelor din Republica Moldova și Romania, precum și deputați, persoane publice, dar alți susținatori ai unionismului și-au anunțat prezența la manifestație.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Autoritațile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica și dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitații acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle și cateva zeci de primari din Republica…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Presedintele parlamentului leton, Inara Murniece se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Delegația letona, care a ajuns ieri in Capitala, va participa la Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Parțile s-au egalat, dupa ce peste 50 de primarii au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire, astazi, Satul Cruzești din municipiul Chișinau este cea de-a 50-a unitate administrativ-teritoriala din Republica Moldova care a votat o Declarație de Unire cu Romania.

- Aproximativ 500 de persoane au participat joi seara la Sibiu la o manifestare spontana de sustinere a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, acestia marsaluind pe principalele bulevarde din oras. Oamenii au purtat steaguri si pancarte cu mesaje precum: "DNA te vom…

- Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul organizeaza, pe data de 23 februarie, incepand cu ora 11.00, Conferinta omagiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare, Stiinta”. Evenimentul va marca cei 180 de ani de la nasterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - academician, enciclopedist, jurist,…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Un contingent de militari al Armatei Nationale din Republica Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie curent, la exercitiul multinational „Platinum Eagle 18.1”, care va avea loc la Centrul de Instruire Babadag, Romania.

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a efectuat luni, 5 februarie, o vizita oficiala in Republica Moldova, la Chisinau, iar dupa intalnirea cu omologul sau, Eugen Sturza, a declarat ca Romania va pune umarul la instruirea Fortelor Armate din Republica Moldova si a propus infiintarea unui batalion…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor se afla in vizita oficiala la Chișinau. Fifor urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau, ministrul Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza.

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. "Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca numarul celora care isi doresc Unirea cu Romania a crescut putin in ultima perioada, pentru ca unii cetateni isi pierd increderea in clasa politica de la Chisinau.

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…