- Comitetul politic al Uniunii Salvați Romania a votat ca Mihai Gotiu, Claudiu Nasui, Andrei Caramitru, Cristian Pruna si Elena Tudose sa fie membri ai comisiei de politici publice care va elabora programul de guvernare al Aliantei USR - PLUS.

- Vladimir Cebotari spune ca fisurile dintre ACUM și PSRM sunt la suprafața și ca scopurile acestora sunt prea diferite pentru semnarea unui nou acord. Deputatul democrat a precizat ca, in cazul in care aceasta coaliție s-ar destrama, ar fi complicat ca vreun partid sa sa așeze la masa de negocieri cu…

- Stelian Ion, Tudor Benga și Mihai Goțiu s-au revoltat impotriva dictaturii lui Dan Barna, care ia decizii in privinta aliantei USR cu PLUS fara sa mai tina cont de staff-ul partidului. Stelian Ion, unul dintre cei mai importanți lideri ai USR, a fost blocat pe grupul intern de comunicare pentru ca l-a…

- USR și PLUS au votat alianța. De maine incepe campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, asta dupa ce acest lucru trebuia sa se intample de duminica, cand lansarea era programata pentru ora 11:00. Se pare ca au fost neințelegi in USR cu privire la formula din alegeri: alianța electorala…

- Președintele USR Dan Barna a declarat pentru Mediafax ca este posibil ca la finalul acestei saptamâni sau în maxim o saptamâna și jumatate Alianța 2020 USR-PLUS sa anunțe candidatul la alegerile prezidențiale.„Ca interval poate fi oricând, de la finalul acestei…

- PNL a pierdut alegerile europarlamentare in favoarea Alianței 2020 USR PLUS atat la nivelul județului Cluj, cat și in Cluj-Napoca, in condițiile in care liberalii dețin majoritatea in Consiliul Local și in cel Județean, dar și posturile de primar și șef al CJ, prin Emil Boc și Alin Tișe, conform…