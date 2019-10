Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, le-a prezentat colegilor din Biroul Național documentul pe care il va depune la Parlament și care conține masurile pe care le are in vedere in situația in care guvernul sau va fi investit. Programul de guvernare are 65 de pagini și printre masurile principale prevede…

- El spune ca situatia politica actuala seamana cu cea din 2015, cand era „nevoie de o schimbare". Ponta reitereaza ca in opinia sa Ludovic Orban nu va fi un premier bun, iar guvernul PNL nu va scoate tara din criza. „Ca si in Noiembrie 2015 ( Guvernul "Ciolos" ) Guvernul Orban o sa treaca cu voturile…

- Dan Barna a declarat vineri, dupa negocierile purtate cu Ludovic Orban la Parlament, ca daca masurile propuse de USR vor fi acceptate de PNL e un „mesaj ca lucrurile se schimba in Romania și un mesaj ca ieșim de sub umbra aceasta a PSD-ului”.„A existat o deschidere explicita a premierului…

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, ca problema examenului de rezidențiat reprezinta una dintre primele masuri ale Executivului PNL, daca Guvernul Dancila nu il va organiza pana ce va pleca de la Palatul Victoria. Acesta ia in considerare suplimentarea locurilor scoase la concurs.Citește…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, ii transmite liderului PNL, Ludovic Orban, ca și cei de la PSD au incercat sa dea afara ”amantele și beizadelele” din Guvern, dar n-au reușit pentru ca nu i-a lasat legea.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile…

- Se pare ca ar fi 237 de semnaturi pentru moțiunea PNL prin care Ludovic Orban iși propune daramarea Guvernului Dancila. Dar alternativa n-a fost prezentata țarii, singura care a circulat a fost generata de negocieri cu privire la un Guvern din care ar face parte toate partidele de Opoziție. …

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat dr. Raed Arafat,a vorbit vineri, intr-o conferinta de presa, despre masurile urgente pentru imbunatatirea sistemului apelurilor de urgenta 112.

