Stiri pe aceeasi tema

- Multi dintre noi inteleg gresit ideea de succes. Indiferent de domeniul de activitate, succesul se obtine, de regula, gradual si necesita un management extrem de riguros. Fara acest management, cei in cauza nu vor sti sa gestioneze situatiile cu care vor ajunge sa se confrunte, sfarsind prin a cadea…

- Turistul care și-a pierdut viața in Munții Rodnei este hunedorean. Barbatul in varsta de 68 de ani a așteptat in zadar sa fie salvat. Incidentul s-a petrecut in Borșa, județul Maramureș, la peste 2.000 de metri altitudine. The post Un barbat a murit, dupa ce salvatorii au ajuns cu intarziere pentru…

- Turistul care și-a pierdut viața in Munții Rodnei este hunedorean. Barbatul in varsta de 68 de ani a așteptat in zadar sa fie salvat. Incidentul s-a petrecut in Borșa, județul Maramureș, la peste 2.000 de metri altitudine. Salvamontiștii au ajuns cu o ora intarziere din cauza ca mașinile lor…

- Persoanele puternice și de succes sunt intotdeauna admirate de ceilalți, insa cele care reușesc sa și caștige respectul semenilor sunt acelea care au pornit de jos și și-au construit businessuri profitabile și o reputație impecabila. Exista numeroase povești ale unor oameni care nu erau conștienți de…

- Un accident rutier mortal s-a produs vineri seara pe DN 7 / E 81, in Budesti - Valcea, pe Dealul Negru. Un sofer si-a pierdut viata, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens si aici s-a ciocnit cu o cisterna goala.

- Femeia, Irene Mayor, in varsta de aproximativ 80 de ani, a fost spitalizata și este in stare grava, dar stabila. Potrivit martorilor, citați de publicația The Sun, polițistul se afla pe contrasens și incerca sa elibereze drumul pentru ducii de Cambridge in momentul in care s-a produs accidentul.…

- 1 of 8 Simona Halep este cu siguranța una dintre cele mai valoroase jucatoare de tenis la nivel mondial. Pe langa numeroasele trofee cucerite celebra sportiva a acumulat și o avere pe masura. La sfarșitul anului 2016, Simona Halep avea in cont peste 12 milioane de dolari. Printre pasiunile Simonei Halep…

- In noaptea de 8 spre 9 mai, politistii din Salistea de Sus au fost sesizati cu privire la furtul unui autoturism. Proprietarul acestuia, un barbat din localitate, dupa ce a consumat bauturi alcoolice impreuna cu alte persoane, a observat la un moment dat disparitia autoturismului din curtea locuintei,…