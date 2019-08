Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintie, Dan Barna, a declarat, miercuri, la declansarea campaniei de strangere de semnaturi pentru alegeri, ca alianta isi propune sa castige alegerile si ca el va fi „un presedinte prezent si implicat”, „un presedinte full-time, care este prezent in toata viata…

- Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, a lansat campania de strangere de semnaturi, insa Dacian Cioloș a lipsit de la eveniment. Acesta are un deces in familie și nu a putut fi prezent. In discursul de lansare, Dan Barna a spus ca va fi un președinte ”full time”, asta dupa ce i-a reproșat in mai multe…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca a decis sa candideze la Presedintie pentru a incerca sa faca din Romania tara din care tinerii sa nu mai vrea sa plece. El sustine ca 50 la suta dintre absolventii de liceu isi vad viitorul in afara tarii, un indicator dureros care va face ca, in 20 –…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Intrebat, la Digi24, daca isi doreste cu-adevarat schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni, Dan Barna a precizat: "Scopul meu si al aliantei este de a castiga toate alegerile la care participam. Nu-mi propun sa participam de amorul artei". In ceea ce priveste desemnarea sa sau a lui Dacian Ciolos,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca alianța USR-PLUS își propune sa câștige alegerile prezidențiale din toamna, în condițiile în care candidatul ar urma sa fie desemnat în saptamânile viitoare, sugerând ca schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni s-ar înscrie…

- Pagina liderului USR Dan Barna a fost luata cu asalt de comentatori care cer alianței USR - PLUS sa il susțina in cursa de la alegerile prezidențiale pe președintele in funcție, Klaus Iohannis. Totul dupa ce, ieri, Barna admitea public ca a avut discuții aprinse cu Dacian Cioloș, liderul PLUS, privind…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…