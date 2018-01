Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au atacat la timp toate legile justitiei si legea ANI.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Presedintele comisiei speciale parlamentare pe domeniul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca nicio decizie de modificare a codurilor penale pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie nu va fi luata fara punctul de vedere al Ministerului Justitiei, adaugand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu "lacrimi de crocodil" la catafalcul Majestatii Sale. "Incep prin a spune ca m-am abtinut sa scot un cuvant, desi am fost revoltat cand am vazut diferitele…

- Comisia a decis la inceputul acestei saptamani sa isi sisteze lucrarile pe perioada celor trei zile de doliu national in memoria regelui Mihai, insa Florin Iordache a revenit asupra acestei hotarari si a convocat o noua sedinta pentru joi la ora 11.00. ”Tocmai am aflat: maine, de la ora 11,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD și ALDE sa renunțe la dezbaterea și adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justiției, menționand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independenței justiției.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are […]

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Partidul National Liberal (PNL) nu exista nici un conflict privind plafonarea dobanzilor la credite, precizand ca reprezentantii partidului sunt sustinatorii principiului "contractul este legea partilor".

- Proiectul de buget de stat pe 2018 adoptat de Guvern este unul de austeritate, in care nu sunt aplicate legi in vigoare, este un roman science-fiction, o poveste de adormit copii, a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, joi, la Parlament. „Consideram ca Parlamentul Romaniei nu trebuie sa-si indrepte…

- Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata. Președintele susuține ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate, componente ale statului de drept,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat luni Partidul Social Democrat ca ar incerca sa introduca "pe usa din dos" proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2018. "Am hotarat constituirea unei echipe de lucru care sa pregateasca pozitia PNL fata de proiectul de lege a bugetului de stat, chiar…

- "S-a aprobat astazi decizia de sesizare a Comisiei de la Venetia, ca urmare a refuzului majoritatii in Birourile permanente reunite de accepta sesizarea Comisiei de la Venetia din partea Parlamentului, asa cum a sugerat Comisia Europeana in raportul MCV. Noi am luat decizia sa trimitem o sesizare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca aceasta comisie speciala de modificare a legilor justiției s-a transformat intr-un ”pluton de execuție” al independenței justiției. Pe langa faptul ca liberalii s-au retras de la dezbaterile comisiei, aceștia intenționeaza sa sesizeze, in calitate de grupuri…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti situatia creata in fata Directiei Nationale Anticoruptie la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, sustinand ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitatii institutiilor. "Nu ma pot pronunta asupra dosarului (...), dar as…

- PNL va iniția moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Președintele PNL, Ludovic Orban a spus ca felul in care actioneaza Guvernul ”impune ca necesitate depunerea motiunii de cenzura”. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca dupa ce ordonanta care modifica Codul Fiscal va fi publicata in Monitorul Oficial, partidul va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca OUG la CCR, adaugand ca, daca nu isi indeplineste atributiile legale, Victor Ciorbea s-ar putea alege cu plangere…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL inițierea și depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituționala ordonanța de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica seara, ca Florin Oancea, candidatul partidului pentru Primaria Devei, a castigat alegerile locale din acest oras. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni", a scris Ludovic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Timișoara, ca a cerut liberalilor din țara sa sprijine in calitate de „cetațeni responsabili” protestele din weekend organizate in mai multe orașe din țara impotriva intențiilor Guvernului de a modifica legile justiției. Cu cateva minute inainte,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri la Timisoara ca fostii presedinti ai partidului alesi de congres sunt membri ai Biroului Politic National (BPN) iar daca Vasile Blaga doreste sa-si exercite aceasta calitate, ''este bine-venit oricand''.Liderul liberal a subliniat ca in cazul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, astazi, la Oradea, ca partidul pe care il conduce va demara o „ampla” serie de acțiuni impotriva masurilor fiscale promovate de catre coaliția de guvernare, inclusiv „proteste in strada”, „atacuri la Curtea Constituționala” și „sesizarea Avocatului Poporului”

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Oradea, ca partidul pe care il reprezinta va demara o ”ampla” serie de actiuni impotriva masurilor fiscale preconizate de guvernanti, ce ar putea include si proteste in strada. ”Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, îi solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa ceara excluderea imediata a lui Șerban Nicolae din PSD pentru afirmațiile "revoltatoare și denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din România".

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a dat aviz pozitiv pentru un proiect de lege care prevede înlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" din Constitutia Republicii Moldova cu "limba româna", informeaza site-ul

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Vasile Blaga nu a parasit niciodata partidul, aratand ca doreste ca verdictul dat de Tribunalul Bucuresti privind achitarea acestuia pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta "sa fie definitiv"."Domnul Blaga, in momentul in care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberalii ii vor cere Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala (CCR) ordonantele de guvern privind modificarile fiscale, despre care acesta spune ca sunt "aberatii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca va avea o discutie cu presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, care ar fi fugit de politisti, dupa ce a fost oprit in trafic.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul pe care il conduce ”respinge categoric toate aberatiile fiscale pe care le-a prezentat ministrul Misa” si a precizat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) aceste modificari. ”PNL respinge…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a postat, duminica, un mesaj pe Faebook, dupa conferinta TNL, in care vorbeste despre situatia actuala a partidului, manipulari si pozitia fata de liderul Ludovic Orban. Dumitrescu a tinut sa le aminteasca tinerilor liberali ca "manipulatorii mincinosi"…

- Este scandal mare în PNL, din cauza funcției de șef al Tineretului liberal. Liderii grei ai partidului și-au aruncat în lupta protejații și nu lipsesc acuzațiile extrem de dure, privind încercari de fraudare a a alegerilor. Acest razboi din liga mica arata de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbata, la Iași, faptul ca, în campania electorala, în mod deliberat, social-democrații au promis lucruri ce nu pot fi realizate. „Se vede tot mai limpede, și sper ca din ce în ce mai mulți români sa înțeleaga…

- Partidul National Liberal ii solicita guvernului sa emita o ordonanta de urgenta care sa abroge legea privind plata defalcata a TVA. Presedintele liberal, Ludovic Orban, sustine ca o astfel de prevedere nu face decat sa bulverseze mediul economic romanesc. Ludovic Orban: Si in declaratii publice facute…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca il provoaca pe liderul social-democraților Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, la o dezbatere televizata privind starea națiunii. "Îl provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere publica privind situația României…

- Presedintele moldovean Igor Dodon califica drept "uzurpare a puterii in stat" decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau, care a stabilit, marti, ca Parlamentul poate demara procedura de suspendare a sa din functia de sef al statului dupa ce acesta a respins de doua ori candidatura lui Eugen Sturza…

- Președintele PNL a criticat dur intr-o postare pe Facebook votul dat de Camera Deputaților pentru respingerea cererii DNA de ridicare a imunitații Rovanei Plumb. Orban vorbește despre o “frație a corupției”, o “majoritate parlamentara nociva”, care acționeaza impotriva interesului romanilor. Președintele…