USR: Legea finanţării partidelor politice, modificată în proporţie de peste 50 % ''Ca si initiator al legii de finantare a partidelor politice pot sa va spun ca sunt trei schimbari mari, cumva de filosofie. In primul rand vrem sa curatam, sa reducem plafoanele de finantare si sa punem micul donator in centrul procesului de donatie. Din punctul acesta de vedere se reduc plafoanele de donatii, dar se creaza si un plafon de anonimitate privind salariul minim pentru care un cetatean care vrea sa doneze sa nu aiba frica de consecinte. Mai mult decat atat, cerem ca toate donatiile de peste un salariu sa fie publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), astfel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

