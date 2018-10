Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, vineri, in Parlament, despre calendarul de adoptare a legii offshore precum și despre viitoarele numiri in conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara, au declarat pentru MEDIAFAX surse din coaliție, scrie Mediafax.Liderii…

- Guvernul a creat un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede crearea de fonduri suverane, dupa ce Curtea Constituțioționala a declarat in iulie ca fiind neconstituționala Legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - fond dorit de Liviu Dragnea. Guvernul gandeste acum…

- Viramentele catre Pilonul II au insumat 3,83 miliarde de lei (822,29 milioane de euro), in primele sase luni ale acestui an, o crestere de 11,86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Dorina Rusu, membra a Consiliului National al Audiovizualului (CNA), s-a autosesizat in legatura cu „afirmatiile iresponsabile“ facute de liderul PSD Liviu Dragnea la Antena 3 si acuza lipsa de reactie a moderatoarei Alessandra Stoicescu. Membra CNA critica institutia din care face parte si pe care…

- Compania de asigurari Euroins, controlata de grupul bulgar Eurohold, si-a majorat capitalul social cu 2,2 milioane lei, la un total de 532 milioane lei, potrivit unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara, care a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii.…

- Uniunea Salvati Romania isi va desemna candidatii la alegerile europarlamentare prin vot democratic exercitat de catre fiecare membru al partidului, lista urmand sa fie prezentata la finalul lunii noiembrie, a declarat presedintele USR, Dan Barna, potrivit Agerpres. „(…) Lista finala de candidati la…

- BRK Financial Group informeaza actionarii si investitorii cu privire la finalizarea procesului de selectie pentru ocuparea pozitiei de Director General al SSIF BRK Financial Group.Consiliul de Administratie l a numit pe Serban Nascu in functia de Director General al BRK Financial Group. Nascu urmeaza…

- In Monitorul Oficial numarul 605 a fost publicata hotararea privind alegerea membrilor Consiliului National al Ordinului Arhitectilor din Romania OAR , a liderilor filialelor teritoriale, inclusiv al Filialei Teritoriale Dobrogea. Totodata, la nivel national a fost ales noul presedinte al Ordinului.…