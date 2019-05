Stiri pe aceeasi tema

- USR va incepe, in zilele urmatoare, negocierile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura si ar putea sustine un Executiv non-PSD, fara sa faca parte din el, dar care sa aiba obiectivele...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- Intrebat ce va face UDMR, daca se va ajunge la o restructurare a Guvernului Dancila in Parlament, liderul Uniunii a oferit urmatorul raspuns: „Va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa…

- Strategia PNL este ca dupa alegerile europarlamentare 2019, in funcție de rezultat, sa depuna o moțiune de cenzura pentru caderea Guvernului Dancila. In cadrul unui interviu la DC News, Sorin Cimpeanu, prim-vicepresedinte al Pro Romania, a vorbit despre schimbarea Guvernului Dancila.…

- Motiunea impotriva ministrului Justitiei, "Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie!", inițiata de PNL și USR a primit 126 voturi "pentru" si 148 “contra".Vezi și: Idolul toleranței in epoca post-adevar Potrivit votului, care poate fi consultat aici la urmatorul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, la Parlament, ca discuțiile in Opoziție pentru declanșarea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila „sunt foarte actuale”, aborgarea OUG 7 pe legile justiției fiind un element de plecare in concretizarea demersului informeaza mediafax.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca discutiile referitoare la depunerea unei motiuni de cenzura sunt "foarte actuale", in contextul in care liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca abrogarea OUG 7/2019 ar fi solutia ideala. "Este un element pe care il sustinem si noi: Ordonanta 7 trebuie…

- Liderul PNL de la Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca majoritatea PSD-ALDE a blocat nejustificat, „la ordinul expres al lui Liviu Dragnea”, moțiunea impotriva minsitrului Justiției, Tudorel Toader, care ar fi trebuit dezbatuta și votata in aceasta saptamana.Citește și: SURSE…