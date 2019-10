I. Despre Barna, USR-PLUS si Iohannis Nu stiu daca Dan Barna va ajunge sau nu in turul al doilea. Vom vedea. Ce stiu insa e ca in toate sondajele, indiferent de cine ar fi facute, scorul lui e semnificativ sub cel al USR-PLUS. Asta se intampla, pe de o parte, fiindca USR e un partid care si-a facut constant branding pe organizatie, nu pe persoane. Asa se face ca cei care au auzit de USR sunt semnificativ mai multi decat cei care au auzit de Barna, sau de (...)