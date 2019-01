Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanța de Urgența in baza careia cei care au fost condamnați definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anunțat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader.

- Eugen Nicolicea, Liviu Pop și Catalin Radulescu susțin ca Toader va fi chemat la viitorul Comitet Executiv al partidului ca sa dea explicatii de ce a intarziat adoptarea ordonantei. Pe de alta parte, ministrul nu vrea sa spuna in ce stadiu se afla documentul privind Codurile penale. A precizat doar…

- Decizie de ultima ora in PSD. Guvernul condus de Viorica Dancila va da Ordonanta de amnistie si gratiere, pana pe 15 ianuarie. Ordonanta de Urgenta va fi semnata si asumata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, potrivit surselor din PSD si ar cuprinde pedepsele pana in zece ani, care vor fi iertate.…

- Adoptarea prin OUG a articolelor din Codurile Penal si de Procedura Penala PSD ia în considerare ca articolele declarate constitutionale din codurile penale sa fie aprobate printr-o ordonanta de urgenta. Acesta posibilitate a fost agreata în sedinta Comitetului Executiv…

- "Viorica Dancila si Tudorel Toader nesocotesc din nou Constitutia Romaniei. Eu cred ca cea mai potrivita pedeapsa pentru cei doi ar fi ca in vecii vecilor, adica atat cat vor trai dansii, sa li se interzica sa mai pronunte cuvantul Constitutie. (...) O lege de modificare a Codului de procedura penala…

- La aproximativ doi ani distanța de controversata Ordonanța de Urgența 13 (OUG 13), care a adunat zeci de mii de oameni pe strazile orașelor din Romania, Liviu Dragnea ii cere raspicat ministrului Justiției sa vina cat mai repede cu un proiect in ceea ce privește amnistia și grațierea. Șeful Camerei…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a venit vineri la Arad, aflat fiind intr-un turneu pe la organizațiile din nord-vestul și centrul țarii. Orban a vorbit a ținut sa faca declarații extrem de dure cu privire la inființarea Fondului Suveran de Investiții. „Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care…

- Curtea de Apel susține ca prevederile ordonanței de urgența pentru modificarea Legilor Justiției, promovate de Tudorel Toader, incalca Constituția, discrimineaza și nu sunt clare. Potrivit Curții, nu exista o motivație care sa justifice emiterea unei ordonanțe de urgența pentru a impune numirea procurorilor…