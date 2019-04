USR folosește imagini din Lituania pentru a ilustra școlile cu ”toaleta în curte” din România In plin scandal cauzat de decesul unui copil cazut in fosa septica a unei școli, USR a folosit fotografii realizate in Lituania pentru a ilustra școlile cu ”toaleta in curte” din țara noastra. Pe pagina de Facebook a Uniunii Salvați Romania a fost postata saptamana trecuta o fotografie cu o toaleta din lemn. Pe ușa acesteia era o placheta pe care scrie ”toaleta copii”. Imaginea este cumparata insa de pe un site de foto stock, inființat in 2009 de un ucrainean. Acolo se poate vedea ca fotografia a fost realizata de un fotograf lituanian și singura diferența este placheta cu scrisul in limba romana.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a vorbit despre problemele de sanatate pe care le are. Aceasta are numeroase operații in zona tibiei. "In urma RMN-ului pe care l-am facut mi-a spus ca trebuie sa fac recuperare ca sa nu ajung la operatie. eu am 7 sau 8 operatii la tibii. Acum am la stangul. Daca stau prea mult in…

- Poliția efectueaza, marți, percheziții la Inspectoratul pentru Imigrari in legatura cu un caz legat de extradarea unor vietnamezi care munceau in Romania. Perchezițiile incearca sa gaseasca informații privind schimbarea unui hard pe care erau stocate imagini și informații din data de 2 aprilie privind…

- Ducii de Cambridge, prințul William și Kate Middleton, au publicat, marți, primul portret oficial al prințului Louis, cel de-al treilea copil al lor, care implinește un an. Fotografia cu prințul Louis a fost realizata de Kate și il surprinde pe micul prinț in gradina conacului Anmer Hall de pe proprietatea…

- Gruparea extremista numita New IRA a admis ca este responsabila pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Intr-o declarație data pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor sai. Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, a fost impușcata in cap…

- "Alaturi de intreaga Familie Regala, imi exprim consternarea si profunda durere pentru violenta care s-a abatut asupra multor oameni pasnici, localnici si straini, in orase din Sri Lanka. Atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, produse in ziua in care credinciosii catolici sarbatoreau…

- Laurette a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Vedeta a marturisit ca a trecut printr-o experiența neplacuta atunci cand s-a luptat pentru custodia fiicei sale. "Cand a trebuit sa lupt pentru custodia fetitei mele timp de doi ani. A fost foarte greu si cred ca pentru orice…

- Ministrul Educației a reacționat la cazul baiețelului de trei ani din judetul Iasi care a murit dupa ce a cazut in latrina gradinitei. Ecaterina Andronescu a promis ca va da 65 de milioane de lei școlilor care nu au grupuri sanitare interioare, pentru ca la inceputul urmatorului an scolar sa nu mai…