- Peste 50 dintre cei 80 de candidati inscrisi in cursa interna din USR pentru alegerile europarlamentare au participat sambata, la Brasov, la o dezbatere finala, potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES. Conform comunicatului USR, presedintele partidului, Dan Barna, a declarat,…

- Liderul USR Dan Barna sustine, pe un grup intern al partidului, ca afirmatia lui Cristian Ghinea potrivit careia „Dacian Ciolos subestimeaza USR“ a fost scoasa din context, desi interviul a fost live pe platforma „Adevarul“, iar raspunsul lui Cristian Ghinea e cat se poate de clar. Dan Barna aminteste…

- Dacian Cioloș sustine ca intalnirea cu dan barna nu a fost una secreta, așa cum obișnuiește sa faca liderul PSD, Liviu Dragnea. Dacian Ciolos si Dan Barna au discutat despre participarea pe liste comune la europarlamentar "Am discutat mai multe lucruri. Am trecut in agenda revista publica…

- USR isi va anunta candidatii pentru alegerile europarlamentare cel tarziu in 29 noiembrie, primii 15 de pe lista urmand sa fie desemnati in cadrul alegerilor interne din partid, a precizat vineri, presedintele partidului, Dan Barna. "Candidatii ii veti sti cred ca pe 28 sau 29 noiembrie, practic,…

- "Cine sunt ei, ce studii au, care sunt motivatiile lor, ce vor sa schimbe la Bruxelles sunt doar cateva dintre informatiile pe care viitorii alegatori le pot afla de pe site-ul www.usr.ro/euro. Cei mai multi dintre candidati nu au mai facut politica pana acum, insa toti au facut pasul spre USR cand…

- Imediat dupa dezbaterea privind situatia din Romania din comisia LIBE, la Bucuresti s-a auzit cuvantul "ROEXIT", iar Liviu Dragnea a vorbit despre "independenta totala". Un scenariu care pare greu de crezut la prima vedere, dar asupra caruia fostul premier Dacian Ciolos avertizeaza ca ar duce Romania…

- Peste 80 de membri ai USR s-au inscris in cursa interna pentru alegerea candidatilor la europarlamentarele din primavara anului viitor, a anuntat formatiunea, intr-un comunicat de presa remis ieri MEDIAFAX. Potrivit sursei citate, printre candidatii inscrisi in cursa interna se afla membri din toata…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR transmis luni, printre candidatii inscrisi in cursa interna se afla de la simpli membri din toata tara la presedinti si vicepresedinti de filiale, un consilier general - Octavian Berceanu, doi consilieri locali - Clotilde Armand si Mihai Danes - si doi deputati…