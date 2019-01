USR: Economia se prabuseste, iar coruptia ne costa pe fiecare 3.000 de lei pe luna

Cum scapi de emotii? Ce sa NU faci atunci cand vorbesti pe scena

Nu esti singurul care se confrunta cu emotiile interminabile de a vorbi in public. O multime de persoane trec prin aceste trairi puternice si aproape incontrolabile, atunci cand se arata in fata a multor ascultatori. Arta vorbitului in public nu este un talent cu care te… [citeste mai departe]