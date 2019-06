Stiri pe aceeasi tema

- Sursele citate au declarat, pentru Mediafax, ca reprezentanții USR urmeaza sa decida componența comisiei de negociere cu PLUS. Mai intai, insa, in ședința se va vota organizarea acestei comisii. Inca din luna mai, Dan Barna, liderul USR, a anuntat ca obiectivul USR-PLUS este ca intr-un an si jumatate…

- Emmanuel Macron a cautat, marti, la Bruxelles, sa se plaseze in centrul jocului in vederea ”construirii” Uniunii Europene (UE) a urmatorilor cinci ani, indemnand la o vasta coalitie intre fortele de dreapta, de stanga si ecologiste proeuropene, relateaza AFP.

- Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan va fi propunea comuna a PNL, USR si PMP pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. „Desemnarea presedintelui Camerei Deputatilor reprezinta un moment de maxima responsabilitate…

- Raluca Turcan a fost propusa pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților de catre PNL, PMP și USR. Anunțul a fost facut chiar de catre deputatul liberal, alaturi de alaturi de Dan Barna, liderul USR, și de Eugen Tomac, președintele PMP, relateaza stiripesurse. „Desemnarea președintelui Camerei…

- Sedinta saptamanala a Primariei va avea loc, maine, intr-o alta locatie. Anuntul a fost facut de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu. "Pentru maine am schimbat locația ședinței operative a serviciilor Primariei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, conduce, vineri, comisia de interviu pentru desemnarea candidatului din partea Romaniei in cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante...

- Situația partidului lui Calin Popescu Tariceanu nu este una deloc comoda in Europa. De cateva luni se vorbește tot mai intens despre faptul ca ALDE va fi exclus din ALDE european, mai ales ca Tariceanu nu s-a zbatut prea tare pentru implementarea masurilor cerute de Guy Verhofstadt.Citește…

- Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a convocat azi, 14 martie prima ședința a Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European, la care au participat și membrii Grupului tehnic de lucru. Din comisie fac parte…