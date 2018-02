Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei. "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens. …

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din…

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE) spune despre ministrul Tudorel Toader ca, desi se afla inca de luni la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, unde se va dezbate miercuri in plen situatia justitiei din Romania, nu se stie nimic oficial despre programul acestuia.

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Absenta Romaniei de la Forumul Economic de la Davos este unul dintre cele mai proaste semnale pentru guvernul PSD-ALDE. Cu premier interimar sau nu, o tara care se ia in serios nu-si poate permite sa rateze o asemenea ocazie. Anul acesta participa peste 3.000 de persoane, de la presedinti si prim-ministri…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit! Legile 303, 304 si 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul", a scris presedintele…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirma europarlamentarul Siegfried Muresan

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situația justiției din Romania. Decizia a fost luata joi in Parlamentul European la Conferința președinților, compusa din liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului. Decizia apare…

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie".…

- Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate codurile penale din UE si care va fi distribuit gratuit pentru a fi folosit in "opera de legiferare", anuntul fiind facut de catre ministrul Tudorel Toader."Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE,…

- Presa de satira politica l-a luat in vizor pe fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader. "Dupa ce-a raportat pe Facebook protestul studentilor ieseni de la Drept impotriva modificarilor legilor justitiei, Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, s-a ales cu aprecieri masive din partea pesedistilor.…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Fostul presedinte Traian Basescu acuza actuala coalitie de guvernarea ca impinge Romania intr-o zona gri a UE si rateaza ocazia sa se pozitioneze in nucleul viitoarei Uniuni Europene, la punctele negre bifand modificarile legilor Justitiei si revolutia fiscala, potrivit Mediafax."Alianta PSD – ALDE…

- Maniera in care PSD-ALDE-UDMR gasesc de cuviința sa modifice Legile Justiției echivaleaza cu impingerea Romaniei pe șinele unui metrou, susține profesorul de drept constituțional, Radu Carp (PNL).

- Senatorul PMP Traian Basescu este de parere ca se impune abandonarea imediata a modificarii legilor de functionare a justitiei, initiativa prin care se urmareste "punerea sub control a Justitiei cu o tusa groasa catre procurori", precum si a "Revolutiei fiscale" ce va intra în…

- Apelul la protest a fost facut de comunitatile 600.000 pentru Rezistenta, Insistam, Coruptia Ucide, Asociatia Civica ProFest si Declic. Protestatarii scandeaza "Hotii", "Dragnea la puscarie!". Articolul integral pe HOTNEWS .

- Dan Barna (presedintele USR) a ridicat miercuri tonul de la prezidiu, acuzand faptul ca nu se dezbat amendamentele PSD-ALDE la legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: "Noi parlamentul nu putem dezbate? Suntem absurzi! Hai sa plecam acasa daca suntem atat de idioti!"

- Senatorul Traian Basescu, președinte PMP, considera ca protestele desfașurate in acest an ar putea fi soluționate printr-un dialog inițiat de PSD in strada cu oamenii care manifesta impotriva modificarii legilor justiției și a Codului fiscal, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis nu pare…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Duminica, 3 decembrie, in fața Prefecturii din Alba Iulia este programat, de la ora 18.00, un nou protest impotriva corupției, a modificarii legilor justiției și a legilor fiscale. „Asemenea lui Ion Iliescu, care in 1990 chema minerii sa zdrobeasca Piața Universitații, Dragnea iși cheama trupele de…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției", se ar...

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției. Dorim sa subliniem ca, in orice discuție cu partenerii noștri trebuie sa plecam…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, si-au inceput raspunsul cei doi presedinti ai celor doua Camere ale Parlamentului…

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, prezenta la o dezbatere pe tema modificarii legilor justitiei, ca in actualul proiect exista o incercare de a creste autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor, potrivit Romania TV.Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca s-ar putea sa anunte decizia in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar de sarbatori, in ziua de 31 decembrie. Prezent marti la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori a discutat raportul Inspectiei Judiciare privind…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- ”Mie mi se pare ca atitudinea repetata a doamnei Kovesi de a nu da curs invitatiei la comisia de ancheta reprezinta o sfidare a institutiei parlamentului si lucrul acesta mi se pare inadmisibil de la o persoana care functioneaza in Justitie sa se comporte astfel. Adica le cerem cetatenilor nostri…

- Dosarul Belina ar putea fi astaazi aruncat in aer de catre CCR. Judecatorii Curții se pronunța pe sesizarea președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu pe existența unui posibil conflict juridic intre Guvern și instituția condusa de Laura Codruța Kovesi. Social-democrații și-au…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca raportul MCV dat publicitatii miercuri este cel mai dur mesaj al Comisiei Europene, avertizând ca "exista riscul redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie, au fost considerate închise". "Dragnea-Tariceanu-Toader-Iordache&comp…

- La Comisia speciala condusa de catre social-democratul Florin Iordache au inceput, miercuri, discutiile pe tema propunerilor de modificare a legilor Justitiei. La dezbaterile de la Parlament a fost prezent, in prima faza, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care la un moment dat a anuntat ca se…

- Florin Iordache, președintele comisiei, a precizat, in ședința precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD și ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei un…

- Pe langa punctul de vedere exprimat in fata presei, dupa prezenta lui Dragnea la DNA, Tariceanu a ales sa ii transmita personal un mesaj partenerului sau din fruntea Coalitiei de Guvernare. “Am avut o discutie azi de dimineata cu dl Tariceanu. M-a sunat dupa ce am ajuns la Camera Deputatilor si mi-a…