Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Mihai Sora a facut, luni, un apel pe Facebook, transmitand oamenilor sa iasa in strada si sa ceara anticipate. " 1. PROTESTE MASIVE 2. ANTICIPATE 3. USR & PLUS - IMPREUNA LA ALEGERI", sunt propunerile facute de Mihai Sora pe Facebook, adaugand ca "Vine o vreme cand trebuie…

- În luna septembrie a anului trecut, Parlamentul European a votat în favoarea directivei privind drepturile de autor. Regulamentul este o actualizare a unei directive din 2001 privind copyright-ul și vizeaza modernizarea acestor reguli pentru epoca digitala. În acest fel, UE dorește…

- Deputatul USR Iulian Bulai a povestit in 2017, pe pagina sa de Facebook, un episod in care social-democratul Petre Florin Manole il ameninta ca il „va executa”, chiar in cladirea Parlamentului.

- Politistii ii vor putea amenda pe soferi si pe baza inregistrarilor video primite de la participantii la trafic, potrivit unui proiect de lege depus joi in Parlament. Initiatorul acestuia, deputatul USR Mihai Botez, le transmite soferilor ca, pana cand proiectul va ajunge in dezbatere in comisiile de…

- "O scena de cascadorii rasului din filmul "Soluția magica a PSD pentru autostrazile Romaniei: PPP-uri la Comisia de Prognoza". Acum cateva luni, Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a lansat o procedura de achiziție publica pentru realizarea in parteneriat public-privat a autostrazii…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a avut, joi, o reacție extrem de acida dupa scandalul din Camera Deputaților, unde Opoziția a forțat revocarea lui Liviu Dragnea. Liviu Pleșoianu a scris, joi, pe contul sau de Facebook, ca „platforma SRI și platforma SIE au lucrat la unison in Parlamentul Romaniei”.…

- Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe contul sau de Facebook o lista cu sumele incasate in ultimele luni, de la TVR, de invitatii permanenti ai lui Ionut Cristache. Onorariile variaza intre 5.000 si 15.000 de euro. „Ieri, sefa TVR, Doina Gradea, nu a venit la audierea in Comisia de cultura. Din martie…