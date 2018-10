Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a criticat luni ultimele modificari la legile Justitiei, sustinand ca s-a blocat accesul magistratilor tineri in DNA si, in special, in functiile de conducere la ordinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "USR reclama ca noul ordin al lui Dragnea pentru ministrul Justitiei a fost…

- "Sper ca forma ordonantei sa nu fie cea prezentata in proiectul acesta", a declarat Florin Iordache pentru stiripesurse.ro. Intrebat care sunt obiectiile sale la proiectul Ministerului Justitiei, presedintele Comisiei speciale a raspuns: "Mai multe. Nu ma apuc sa comentez. O sa spun luni in…

- Ordonanța de Urgența la care lucreaza ministrul justiției Tudorel Toader va modifica doua prevederi din legile justiției - suspendarea timp de un an a posibilitații pensionarii anticipate a magistraților dupa o vechime de cel puțin 20 de ani din Legea 303/2004 privind statutul magistraților și articolul…

- Judecatorii trebuie sa aplice legile in integralitatea lor si ''nu se pot substitui legiuitorului'', aducand modificari acestora, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, referitor la decizia Colegiului de Conducere al ICCJ privind organizarea completelor de cinci judecatori. …

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind implementarea Programului guvernamental "Investește in tine", inițiat de Guvern, prin care statul va acorda un credit in valoare maxima de 40.

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in CSM, aminteste un paragraf dintr-o decizie a Curtii Constitutionale in care se arata ca legiuitorul poate supune hotararea judecatoreasca unor cai de atac stabilite ca atare, prin lege, pana la momentul pronuntarii respectivei hotarari judecatoresti.…