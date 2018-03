Stiri pe aceeasi tema

- USR a dat publicitatii un comunicat referitor la Congresul extraordinar al PSD, in care face o comparație cu ceea ce se intampla in comunism și afirma ca Liviu Dragnea și-a inceput, de fapt, campania pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, adoptand imaginea singurului posibil salvator al Romaniei.

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- PSD sta pe un butoi de pulbere. Mai sunt mai putin de doua zile pana la Congres, dar mai multe voci din partid critica organizarea acestuia, dar si actuala conducere a formatiunii. Rares Bogdan de la Realitatea TV intervine in scandalul celui mai mare partid din Romania. Vedeta Realitatea TV ii distruge…

- Ex-parlamentarul UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- "Cel mai bine ar fi sa vedem ce facem noi pentru romani. Poate totuși decidem sa exprimam viziunea noastra pentru Romania. Cred ca asta ar trebui sa fie tema Congresului, nu pe cine schimbam", a spus Nicolae Banicioiu. "Daca ar considera ca e importanta parerea mea, banuiesc ca știe de unde…

- Europarlamentarul Catalin Ivan va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei. De asemenea, Catalin Ivan va vorbi si despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, in contextul…

- In PSD s-a pornit valul cu mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea, in vederea Congresului PSD din 10 martie. Organizațiile PSD au organizat Conferințe Județene in cadrul carora au adoptat rezoluții de susținere pentru Liviu Dragnea la funcția de președinte al PSD. Citește și: Mișcare cu…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Evenimentul, care este organizat de Primaria Municipiului Arad, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad si Consiliul Judetean Arad si Consiliul Judetean, presupune: expozitia branduri aradene de succes; conferinta internationala: „Viitorul economiei europene intre Brexit si Noul Drum al Matasii”;…

- Expozitia "Ex-Libris Brancusi", care reuneste lucrarile a peste 200 de artisti plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramisti - din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, a fost vernisata luni in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Expozitia…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Expozitia "Ex Libris Brancusildquo;, reunind lucrari semnate de peste 200 de graficieni, pictori, sculptori si ceramisti din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, va fi vernisata, pe 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale. Evenimentul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an, iar livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care vizeaza mai ales Polonia, Ungaria dar si Romania.

- Peste patru mii de probe de laborator, prelevate de la produsele din comert de catre inspectorii Ministerului Sanatatii, au scos la iveala aceasta situatie ingrijoratoare. Romania nu este deloc in fara pericolului. Anual aducem in tara zeci de mii de tone de carne, iar numai in anul 2017,…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Dupa patru ani de colaborare, Simona Halep s-a despartit de Adidas, firma ce-i oferea un milion de euro pe an. Dar, dupa ce a devenit numarul unu mondial ea a dorit dublarea sumei, nemtii refuzand. Astfel, staff-ul romancei a demarat tratativele cu mai multe branduri sportive, iar prima sansa o…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Data de 22 decembrie 1989 a ramas in memoria colectiva a tuturor celor care au trait acea zi drept ziua in care Nicolae si Elena Ceausescu au fugit de „poporul iubit” cu elicopterul, de pe sediul Comitetului Central. Este insa si ziua in care Constanta a fost pusa pe harta oraselor revolutionare, pe…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- ”Greierele” era porecla studentului care, in decembrie 1989, a facut un gest care a anunțat caderea regimului Ceaușescu. Totul a plecat de la o gluma spusa in public de dictator – tocmai el, care nu prea știa de glume. Generalul Dan Voinea, procurorul militar care a facut rechizitoriul in urma caruia…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend…

- Jurnalistul Dan Tapalaga puncteaza intr-un editorial despre modificarile la legile justiției votate in Parlament ca Liviu Dragnea și majoritatea PSD-ALDE-UDMR ”sunt marii responsabili ai deraierii Romaniei”. ”Cu solicitarea grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei,…